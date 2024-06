Formada comissão para elaborar concurso de procurador do Estado

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na edição de segunda-feira (3) do Diário Oficial do Estado (DOE), foi divulgada a portaria da Procuradoria Geral do Acre (PGE-AC) que institui a comissão organizadora responsável por coordenar o concurso para procurador de estado.

Os membros da comissão são: Paulo Jorge da Silva Santos – Presidente; Lucas Grangeiro Bonifácio, Thomaz Carneiro Drumond, Pedro Augusto França de Macedo, Alberto Tapeocy Nogueira e Gerson Ney Ribeiro Vilela Júnior.

Anúncios

Em abril, a PGE-AC já havia formado outra comissão com o objetivo de preparar o edital para os cargos de apoio do órgão. Os editais a serem lançados oferecerão vagas para procurador do Estado e outras áreas, incluindo cargos administrativos, corpo técnico, analistas, auxiliares, além de posições no setor jurídico e de apoio especializado.