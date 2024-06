Real Madrid encerra novela e anuncia Mbappé como reforço galáctico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ainda em êxtase pelo 15º título da Champions League, o torcedor do Real Madrid ganhou mais um presente – daqueles que estavam embrulhados há tempos.

O clube anunciou nesta segunda-feira (03) a contratação de Kylian Mbappé, atacante francês que flertou com a equipe merengue há anos, mas que só a partir de agora vestirá a camisa branca.

Livre a partir de 30 de junho, quando se encerra o contrato com o PSG, Mbappé chega de graça ao Santiago Bernabéu, sem custo de transferência, e vai assinar com o Real Madrid um contrato longo por cinco temporadas, até 2029.

O anúncio ocorre antes da disputa da Eurocopa, em que o craque disputará o título como a principal estrela da seleção da França.

Sua apresentação oficial acontecerá após o torneio, em meados de julho, provavelmente em um Bernabéu lotado.

No Real Madrid, Mbappé formará um poderoso ataque ao lado de Jude Bellingham, Vinicius Jr. e Rodrygo, que formaram incrível parceria na temporada passada e agora terão mais uma estrela para atuar lado a lado.

Outro reforço garantido é Endrick, joia do Palmeiras e da seleção brasileira.

A dúvida agora é qual número o atacante usará no novo clube. Acostumado a vestir a camisa 7 no PSG e a 10 com a seleção, Mbappé não tem nenhum à disposição no Real Madrid. A possibilidade mais concreta no momento é a 9, vaga desde a saída de Karim Benzema.

O namoro entre Real Madrid e Mbappé começou em 2017, logo após sua temporada de sucesso no Monaco. Naquele momento, porém, o PSG fez proposta mais atrativa e levou o jovem por 180 milhões de euros para formar o ataque com Neymar.

No final da temporada 2021/22, os rumores de uma possível mudança para a Espanha ficaram mais fortes, com o fim do contrato do atacante. No final, porém, o camisa 7 decidiu renovar seu contrato na França. Agora, as duas partes enfim chegaram a um acordo pelo final feliz.

Campeão da Copa do Mundo de 2018 e da Uefa Nations League de 2021, Mbappé conquistou sete vezes o Campeonato Francês, além de três edições da Copa da França e outras três da Supercopa da França.

No novo clube, a primeira disputa por título será a Supercopa da Uefa contra a Atalanta, em 14 de agosto, no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia.

Fonte: ESPN