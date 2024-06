Libertadores 2024: veja os confrontos das oitavas de final

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Conmebol sorteou, nesta segunda-feira (3), os duelos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O evento foi realizado em Luque, no Paraguai. A fase já conta com um duelo brasileiro: Palmeiras e Botafogo.

Veja os confrontos das oitavas da Copa Libertadores da América:

• Atlético-MG x San Lorenzo-ARG

• São Paulo x Nacional-URU

• Bolívar-BOL x Flamengo

• Junior-COL x Colo-Colo-CHL

• River Plate-ARG x Talleres-ARG

• 1º grupo C x Peñarol-URU

• Palmeiras x Botafogo

• Fluminense x 2º grupo C

Alguns adversários ainda não estão definidos, já que ainda faltam algumas partidas do grupo C. Isso porque o Grêmio, em razão das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul, precisou ter seus jogos da Libertadores adiados.

A equipe de Renato Gaúcho ainda tem dois confrontos pela frente, contra Huachipato e Estudiantes, e busca a classificação às oitavas. O The Strongest, que já fez as seis partidas, está classificado, mas espera pelos outros resultados do grupo para saber se avança em primeiro ou em segundo lugar.

Os líderes dos grupos, que integram o Pote 1, farão o segundo jogo das oitavas de final em casa. As equipes poderão enfrentar adversários com quem compartilharam grupo na fase anterior.

Sorteio

No sorteio, os times foram divididos em dois potes, um com os primeiros colocados e outro com os segundos. As equipes terão adversários sorteados do outro pote, sem qualquer limitação de confronto. Assim, é possível enfrentar um time do mesmo país ou grupo já nesta fase.

Pote 1: Fluminense, São Paulo, Primeiro do Grupo C (a definir), Junior Barranquilla, Bolívar, Palmeiras, Atlético-MG e River Plate

Pote 2: Colo-Colo, Talleres, Segundo do Grupo C (a definir), Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol e Nacional

Cada confronto sorteado será nomeado com uma letra, de A até H. Esses confrontos já serão chaveados no caminho para a decisão da Libertadores, no seguinte formato:

Vencedor A x Vencedor H (vencedor será o semifinalista S1)

Vencedor B x Vencedor G (vencedor será o semifinalista S2)

Vencedor C x Vencedor F (vencedor será o semifinalista S3)

Vencedor D x Vencedor E (vencedor será o semifinalista S4)

Assim, a semifinal será formada pelos confrontos entre S1 x S4; e S2 x S3. A partir das oitavas até as semifinais, a equipe que teve melhor desempenho na fase de grupos terá o direito de jogar a segunda partida em casa. Os três melhores classificados, nessa ordem, foram River Plate, Atlético e Palmeiras.

Datas do mata-mata da Libertadores:

Oitavas de final: 14/8 e 21/8

Quartas de final: 18/9 e 25/9

Semifinal: 23/10 e 30/10

Final: 30/11