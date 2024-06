Neymar Jr. encanta com primeiros passos da filha caçula, Mavie

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Ontem (2), Neymar Jr. derreteu corações ao compartilhar um momento íntimo em suas redes sociais. A pequena Mavie, filha do craque com Bruna Biancardi, deu seus primeiros passinhos com uma assistência de luxo: seu irmão mais velho, Davi Lucca. Com apenas sete meses de pura fofura, a garotinha encantou a web com sua determinação.

Davi, de 12 anos, foi crucial nesse momento da pequena. Ele segurava delicadamente as mãozinhas da irmãzinha enquanto ela se aventurava pelo chão em direção ao pai coruja. E é claro que o jogador não deixou passar esse momento sem o compartilhar. Na legenda, ele colocou um emoji de coração, mostrando todo o amor envolvido.

Além desse vídeo, o craque publicou algumas fotos na presença de Carol Dantas, mãe de Davi. E olha que o tempo voa! Mavie está prestes a completar oito meses no próximo dia 6, e já está roubando os holofotes da família.

Mas as novidades não param por aí. Rumores de uma possível reconciliação entre Neymar e Bruna Biancardi, mãe de Mavie, estão pipocando na web. Os dois foram vistos juntos na Arábia Saudita, onde Bruna estava acompanhada da filhinha. Será que o amor está no ar novamente para eles?

Veja o vídeo: