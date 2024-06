Davi Brito afirma que seguidores que dão unfollow nele são racistas

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Davi Brito concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal Extra, onde deu mais detalhes sobre sua vida após se consagrar como o grande campeão da 24ª temporada do Big Brother Brasil. Ele, que coleciona polêmicas após a passagem pelo reality global, atribuiu as críticas e a perda de seguidores nas redes sociais ao racismo.

“Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela. Já fiquei um pouco abalado pela perda de seguidores, penso na minha imagem, mas agora estou lidando com tranquilidade. As pessoas que gostam de mim, ficarão por lá. E quem não gosta, vai parar de seguir mesmo. Quem não quiser continuar, tudo bem. Estou em paz”, declarou o ex-namorado de Mani Reggo.

Davi, inclusive, afirmou ter tirado um tempo para cuidar da saúde mental em meio às polêmicas, e garantiu que irá focar nos estudos em 2025. “Sou humano também, preciso de descanso. As pessoas queriam que da noite para o dia eu já cumprisse tudo o que eu disse que sonhava no BBB”, iniciou o famoso.

“Há tempo para tudo. Estou vivendo um momento crítico nas redes sociais, mas estou lidando com paciência, tranquilidade e tendo controle emocional para lidar com tudo. Eu ainda preciso conhecer a faculdade, fazer o vestibular… Mesmo com a bolsa, tem todo um processo que eu preciso passar, como todo mundo. Isso vai ficar para o ano que vem. Quero aproveitar, primeiro, o que o Big Brother está me proporcionando”, concluiu.