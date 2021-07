Friagem que deve chegar ao Acre neste domingo terá sensação de 9°C e duração prolongada

A Coordenadora Administrativa da Escola Lourival Sombra, Olinda Batista, de 50 anos, que foi ferida com um tiro durante uma tentativa de assalto na instituição de ensino na tarde desta sexta-feira, 16, recebeu alta médica no início da noite no Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações de amigos, Olinda foi atingida com um projétil no braço e após as avaliações foi medicada, recebeu alta e encontra-se em casa.

Já o Secretário da escola, de 31 anos, que reagiu ao assalto e matou o bandido identificado pela Polícia Civil como Ivanilso Angelo Reis da Silva, de 28 anos, com 15 tiros, e foi ferido com três projéteis, segue na sala do trauma da unidade hospitalar. Foi feito uma drenagem no tórax e o paciente encontra-se consciente.

Segundo o Diretor Geral do Pronto Socorro, Areski Peniche, o paciente não precisou ser levado a sala de cirurgia. “Ele permanece em observação, o quadro dele é grave, porém se encontra em estado de saúde estável, e os médicos ainda não fecharam a necessidade de fazer outra abordagem cirúrgica no paciente”,disse.