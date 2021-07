Friagem chega ao Acre no final de semana com mínima de 12ºC

O meteorologista Davi Friale em boletim divulgado nesta quarta-feira, 14, informou que até sábado, 17, o calor intenso vai predominar todo o Acre e nas áreas próximas, com temperaturas máximas, no início da tarde, entre 33 e 36ºC, mas que domingo, 18, a temperatura muda bruscamente em todo o Acre.

No boletim, Friale afirmou que a chegada de uma onda de frio polar trará ventos intensos, cujas rajadas poderão passar dos 50 km/h, neste domingo (18). Ele informou que a onda de frio polar avançará durante o dia rapidamente na direção de Cruzeiro do Sul, onde chegará nas primeiras horas da noite, e, assim, atingindo todo o Acre, provocando mais uma típica friagem na Amazônia Ocidental.

“No domingo, logo nas primeiras horas do dia, uma forte onda de frio polar chegará a Rio Branco, com ventos intensos da direção sudeste, cujas rajadas poderão passar de 50km/h, em alguns pontos. Em Rio Branco, em Brasileia e nas demais cidades do leste e do sul do Acre, as temperaturas mínimas, ao amanhecer, entre segunda-feira e quarta-feira próximas, deverão oscilar entre 12 e 15ºC. Já em Cruzeiro do Sul e cidades próximas, as mínimas vão oscilar entre 16 e 19ºC. ”, explicou.

Segundo o boletim, entre sábado e domingo, 17 e 18, deverão ocorrer chuvas na maioria dos municípios do Acre, inclusive, em Rio Branco. O meteorologista alertou para a alta probabilidade de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, neste final de semana, com possibilidade de queda de granizo em alguns pontos.

“Em Rio Branco, em Brasileia e nos municípios vizinhos, no sábado e na noite de domingo, poderão ocorrer chuvas intensas, com acumulado significativo. No domingo, as chuvas, que podem ser acompanhadas de fortes temporais, também ocorrerão, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá”, destacou.