Galvez entra em campo neste domingo em busca de passar para próxima fase da Série D

O deputado Neném Almeida (Podemos) e o vereador de Cruzeiro do Sul, Elter Nobrega (PROS), realizaram visitas às comunidades, durante toda a semana, no Vale do Juruá, no interior do Acre. Na ocasião, os moradores cobraram a retomada da cirurgia eletiva – aquela que pode ser postergada por até 1 ano sem causar grandes problemas ao paciente.

O parlamentar disse que o intuito das visitas é ver de perto a situação que a população do município está passando em meio a pandemia, principalmente aqueles que moram na periferia. “Assusta ver as condições em que a maioria dessas pessoas vivem. E o que causa ainda mais revolta é que a situação dessas pessoas está longe, bem longe, de ser o que é noticiado. Aqui ninguém vive em um mar de rosas. Uma das primeiras reclamações foi a retomada das cirurgias eletivas que o governo ficou de retomar em maio. As mulheres estão sangrando na maternidade”, declarou.

Além disso, Almeida contou que existe um problema no agendamento por parte do TFD (Tratamento Fora de Domicílio). Outra dificuldade na região é a falta de apoio aos produtores rurais. “Eles querem escoamento da produção”, explicou Neném.

Essa é a sétima vez que o deputado Neném Almeida visita o município de Cruzeiro do Sul, apenas em 2021. O deputado acredita que apenas acompanhando de perto as necessidades da população é possível alertar ao Poder Executivo sobre quais são as prioridades de investimentos.

O deputado destacou que os moradores cobram melhorias dos ramais e medicamentos nas unidades de saúde.

Já para o vereador, Elter Nóbrega, é preciso que as demandas sejam atendidas, do contrário, abre-se a oportunidade para o desperdício de recursos públicos. “É muito importante a presença do deputado em nosso município. Isso porque fortalece nossa atuação parlamentar. Ouvir as demandas e apresentar resolutividade é algo que sempre buscamos fazer. Esses encontros, portanto, são uma oportunidade de unir forças para propormos alternativas e resolver as demandas. Por isso, quero agradecer mais pela sua presença em nosso município”, ressaltou.