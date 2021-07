Preso homem que furtou fios de cobre da iluminação pública avaliados em R$ 70 mil

Após passar quase duas semanas sem confirmar nenhuma morte em decorrência da Covid-19, a cidade de Cruzeiro do Sul, segunda maior do Acre, voltou a registrar óbitos por complicações da doença.

Neste final de semana, quatro mortes ocasionada pelo novo coronavírus foram registradas no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. Entre os óbitos, há 2 moradores de Cruzeiro do Sul,1 de Tarauacá e 1 de Guajará, no Amazonas. Antes disso, a última morte pela Covid-19 no município havia sido registrada no dia 22 de junho.

Também no final de semana, foram registradas 10 altas hospitalares e 8 internações.

Nesta segunda-feira, 5, há um total de 23 pacientes internados no Hospital de Campanha, sendo 17 na clínica e 6 na UTI, com 5 intubados. Este é o menor número de internados na UTI desde o início da segunda onda da pandemia em Cruzeiro do Sul.