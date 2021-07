Serrana, em São Paulo, reduziu 95% após vacinação em massa

O jornal russo Politexpert publicou uma esta semana um extenso relato acerca da participação do Brasil na tentativa de compra da vacina Sputnik V, afirmando que o episódio virou uma espécie de “novela”. A publicação criticou a postura do presidente Jair Bolsonaro e lembrou que o mandatário brasileiro, em meio as acusações de genocídio, inventou o “comunovírus”.

A reportagem destaca ainda a diferença entre as atuações do governo de Jair Bolsonaro em relação ao Estados, relatado que o coronavírus se espalhou por todo o território brasileiro. Ainda em seu conteúdo, o jornal frisa que o Estado brasileiros tem interesse na vacina russa e citou o esforço dos governador Ratinho Junior, do Paraná, e Gladson Cameli, do Acre, informando que os chefes de estado tentaram comprar vacinas contra COVID-19 de forma independente, incluindo o levantamento do bloqueio do Sputnik V.

“O governador do Paraná Carlos Roberto Massa chegou a acertar com a Rússia a produção de uma vacina no Brasil, e o jovem chefe do estado, Acre, Gladson Cameli, que participou de fórum em São Petersburgo em 2017, fechou convênio com o Instituto Gamalea em março para comprar 700.000 doses de Sputnik V . Embora a vacina esteja aprovada no Brasil desde 5 de junho, o número de doses é limitado, e o estado do Acre nem consta da lista com aprovação para seu uso”, diz trecho da publicação.

O jornal ainda enfatiza que recentemente os estados brasileiros estão exigindo mais independência e essa situação se tornou mais um argumento a favor de tal decisão.

