Esposa de Abraão confirma que bandidos queriam R$ 1,5 milhão

Fátima Cândido, esposa do empresário Abraão Cândido, vítima de tentativa de roubo e cárcere privado, que passou a manhã na Delegacia de Cruzeiro do Sul reconhecendo os criminosos ,conversou com o ac24horas nesta sexta-feira, 2. Ela Contou que três homens invadiram a casa e ficaram com armas apontadas para a cabeça dela e do marido e exigiram R$ 1,5 milhão.

“A gente não tinha esse dinheiro em casa e nem nas empresas . O gerente da loja, o Ermelindo também não tinha. Eles não tiravam as armas de nossa cabeça, mas em momento algum foram violentos. Foi um alívio quando a Polícia chegou “, relatou.

Uma pessoa que passava pelo local estranhou a movimentação e acionou a Polícia. Durante a entrada da PM na residência houve troca de tiros com os ladrões que estavam no local e duas pessoas foram presas. Três armas foram apreendidas. Outros sete criminosos, incluindo duas mulheres, foram presos pela PM de Guajará, no Amazonas, sendo que Jardelson Silva, foi baleado e está internado no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul.

O delegado Lindomar Ventura disse que está sendo apurada a participação de cada um dos acusados, que responderão por formação de quadrilha e roubo. “O bando é de Guajará e tem ligações familiares e amorosa, apesar de um ter endereço de Cruzeiro do Sul”.

O tenente Daniel, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, enalteceu o trabalho conjunto feito pelas Polícias Militares do Acre e Amazonas. “Quando descobrimos que os carros que estavam no local eram do Amazonas acionamos a PM do Guajará que montou barreira e prendeu o resto do bando”, conclui ele.

Abraão e Fátima Cândido são tios da primeira dama do Estado Ana Paula Cameli e do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nicolau Junior.