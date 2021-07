Alan Rick destaca aprovação na CCJ da Câmara do PL de sua autoria que cria Dia da Fibromialgia

A Pracinha do Turismo, no centro de Brasiléia, foi revitalizada com bancos, parquinhos para as crianças, bem colorida para que possa ser um local mais atrativo. A inauguração foi realizada na quarta-feira (30), e contou com a presença da prefeita Fernanda Hassem do vice prefeito Carlinhos do Pelado, a primeira-dama do estado, Ana Paula Cameli, com a presença de secretários municipais e secretário de estado do Meio Ambiente Israel Milani, familiares do homenageado e moradores do bairro.

Inauguração da praça Jurandir Alves Pereira, faz parte da programação oficial do aniversário de 111 anos de fundação do município de Brasiléia, comemorado no dia 3 de julho.

A prefeita Fernanda Hassem falou do evento. “Quando assumimos a prefeitura ainda em 2017, a gente sonhava com esse espaço organizado com pracinha, os moradores sempre pediam e hoje fazendo parte da programação dos 111 anos da nossa cidade, estamos realizando esta entrega. Quando a gente chega aqui e vê acolhida das crianças, a maioria moradoras da rua, é uma alegria. Poder homenagear seu Jurandir Alves, uma pessoa que tanto contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade, é uma felicidade, garantindo mais um espaço de lazer a população. Nossos agradecimentos ao deputado Leo de Brito que alocou emenda para a construção da pracinha do Turismo”, destacou a prefeita.

Os recursos são oriundos de emenda extra, do deputado federal Léo de Brito, no valor de 223.107,14, convênio com ministério do turismo, com a contrapartida da prefeitura de Brasiléia.

José Ronald, filho do homenageado Jurandir Alves, falou da emoção de seu pai ser homenageado. “É um orgulho para a nossa família nosso pai ser homenageado ele foi uma pessoa que contribuiu tanto com Brasiléia ajudou construir a igreja católica, o banco da Amazônia, correios entre tantos prédios aqui em Brasiléia como mestre de obra”, destacou.