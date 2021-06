Duarte questiona investimento na duplicação da estrada do aeroporto em Cruzeiro do Sul

Durante sessão remota da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Roberto Duarte (MDB), em Capixaba, aproveitou para dar continuidade a prestação de contas da sua última viagem ao Vale do Juruá, ocorrida na semana passada.

O parlamentar relatou que, durante reunião na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, ouviu bastante reclamações em relação aos investimentos para a duplicação da estrada do aeroporto. “Os vereadores me informaram que a população não foi ouvida e não foi feita uma pesquisa para comprovar se há fluxo de veículos que justifique tamanho investimento. Com R$ 36 milhões poderia ser feita a ampliação da Av. Mâncio Lima até o quartel, por exemplo, desafogando o trânsito das avenidas Copacabana, 25 de agosto e da Cohab. Inclusive, daria pra construir a tão sonhada ponte ligando Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves. São R$ 36 milhões que poderiam ser mais bem investidos. Isso só corrobora com tudo que eu sempre digo: falta gestão e planejamento no atual governo”, disse Roberto Duarte.

DELEGACIA DE CRIMES CIBERNÉTICOS – Durante sua fala, o deputado estadual destacou que apresentou uma indicação para a implantação da Delegacia de combate a crimes cibernéticos. Segundo Duarte, há uma lei federal, nº 12.735, que determina a criação de unidade especializada. No entanto, o Acre é um dos poucos estados no Brasil que não cumpre a exigência legal.

“Todos os dias, centenas de crimes são praticados em ambiente virtual e, infelizmente, alguns deles não são punidos. É necessária uma punição célere e qualificada para os autores destes crimes. O Acre precisa cumprir a lei e implantar a delegacia de combate a crimes cibernéticos”, enfatizou Roberto Duarte.

SERVIÇO 190 DE FEIJÓ – Na oportunidade, o deputado estadual aproveitou para agradecer ao Governo do Acre por ter atendido a sua reivindicação em relação ao serviço 190 de Feijó. “Não só se amarguras e críticas vivem os independentes. Parabenizo o governador Gladson Cameli por ter melhorando o serviço 190 de Feijó com a aquisição de rádios comunicadores e smarthphones, o que garantirá diminuição do tempo-resposta em relação ao atendimento de ocorrências”, destacou Duarte.

POLÍCIA CIVIL DE CAPIXABA – Após a sessão remota da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Duarte visitou a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil de Capixaba, que funciona em uma casa alugada há 10 anos.

“Era pra ser provisório, mas até hoje os policiais continuam trabalhando sem estruturas mínimas, prejudicando o trabalho desenvolvido e afetando a qualidade do atendimento a população. Farei uma indicação, pois cabe ao poder público proporcionar melhorias na segurança pública”, comentou Duarte.