Campeão do ‘BBB 24’, Davi é criticado por fazer live durante resgate no RS

Campeão do “BBB 24”, Davi Brito tem sido criticado na web por fazer lives durante os resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O baiano está no estado como voluntário ajudando os atingidos pela catástrofe e tem feito postagens e vídeos ao vivo para mostrar a situação dos moradores do local.

Em uma live na tarde da última quinta-feira, 9, Davi surgiu em um barco e tentou entrevistar um senhor que estava com água na cintura. O baiano perguntou como o tal o homem se sentia em meio aquela situação, mas o idoso não respondeu. O momento foi bastante criticado nas redes sociais (assista abaixo).

Em outro momento, um morador pede para Davi não ficar filmando. Há ainda imagens de autoridades orientando o ex-BBB a não registrar os momentos de dor da população.

Davi tem ajudado bastante os moradores de Canoas, no Rio Grande do Sul. O campeão do “BBB 24” disponibilizou seu pix para arrecadar doações para às vítimas e conseguiu levar três carretas com mantimentos, produtos de limpeza, remédios e colchões. Além disso, ele levou uma carreta de água e entregou comida para as vítimas.

Assista ao vídeo em que Davi tenta entrevistar um senhor em meio à enchente: