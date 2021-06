Alto Acre passa para faixa verde e Baixo Acre, Juruá e Purus continuam na faixa amarela

Em coletiva na manhã desta sexta-feira, 25, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, anunciou que a regional do Alto Acre passa da faixa amarela para faixa verde, as regionais do Baixo Acre, Purus e do Juruá se mantém mais uma vez na fase de atenção, representada pela cor amarela. A coletiva não teve a presença do secretário estadual de saúde, Alysson Bestene, tampouco, a do governador Gladson Cameli (Progressistas).

A avaliação do comitê leva em consideração sete fatores: índice de isolamento social; índice de notificações por síndrome gripal; índice de internação por síndrome gripal; índice de novos casos por síndrome gripal Covid-19; índice de óbitos por Covid-19; ocupação de leitos clínicos – Covid-19 e ocupação de UTIs Covid-19.

Com a mudança de classificação no Alto Acre, todos os segmentos comerciais e igrejas podem funcionar com a capacidade de 80%, no entanto, as cidades que participam da regional do Baixo Acre, Purus e Juruá mantém as atividades com apenas 50% da capacidade. Em ambos os casos citados acima, o horário de funcionamento para bares e restaurantes fica estendido até a meia-noite.

A coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, explicou que a mudança da faixa no caso do Alto Acre só foi possível após uma diminuição acentuada dos casos da covid-19 e de outros fatores. Segundo ela, as outras regionais se manteve com diminuição de casos, no entanto, não o suficiente para a regressão para faixa verde

“É importante de fato continuar com todo esse processo de vigilância, cuidado e vacinação. Então, quem não se vacinou, mas que se encontra no público alvo, procure a imunização e quem não chegou continue adotando os cuidados sanitários. Temos uma cepa nova circulante que muito tem assustado todos os pesquisadores do país. Tivermos um alerta do Cievs, que já foi divulgado a toda população acreana sobre a cepa Delta que já vem circulando em alguns estados do país. Então, devemos nos manter preocupados e adotando todas as medidas necessárias para evitar que vivenciemos uma terceira onda dessa pandemia”, afirmou.

O superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Eden Miranda, afirmou que apesar das boas notícias não é momento para a população se descuidar contra à covid-19. “É um momento de não relaxarmos. A pandemia não acabou e temos que seguir os protocolos: higiene, uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social. Quem se encontra no público alvo para imunização contra o vírus procure um ponto de vacinação, o Ministério da Saúde vem fazendo todos os esforços possíveis para garantir a imunização contra o vírus”, salientou.

O diretor do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into), Osvaldo Leal, unidade escolhida como referência para tratamento da covid-19, corroborou os números apresentados pelo comitê Acre sem Covid-19.

“Os números dessa avaliação refletem no Into. Hoje, temos uma taxa de ocupação de UTIs inferior a 40% e nos leitos clínicos menos de 30%. Nessa trajetória, tem que ser compreendida e percebida como conquista coletiva da população. Devemos continuar atentos aos cuidados de higiene, uso de máscara, álcool gel e o distanciamento social para não ocorrer uma regressão de faixa e de aumento no números de casos”, salientou.

Regionais:

Alto Acre

Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri – faixa verde

Baixo Acre e Purus

Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard – faixa amarela;

Vale do Juruá e Tarauacá/Envira

Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá – faixa amarela.