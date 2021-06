Acre tem 106 novos casos e passa de 85 mil infectados por Covid-19

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (23) que deverá enviar, nas próximas 48 horas, mais de 7 milhões de doses de vacinas Covid-19 que serão distribuídas para todos os estados e Distrito Federal, desse montante, o Acre vai receber 26.770 doses da vacina da Covid-19.

O 27° lote contém 5 mil doses da Janssen, que deve ficar em Rio Branco, 7.020 da Pfizer e 14.750 da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan. As vacinas da Pfizer e Coronavac serão distribuídas aos 22 municípios.

Os imunizantes devem ser direcionados aos trabalhadores do transporte coletivo, motoristas, cobradores e outros profissionais que atuam em transportes coletivos, além disso, mais dois grupos prioritários passam a ser atendidos: profissionais do ensino superior e trabalhadores do transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso de passageiros, trabalhadores do ensino básico, forças de segurança e salvamento, Forças Armadas.

As doses da vacina da Janssen serão destinadas para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas também com comorbidades, e pessoas com deficiência permanente.

Até agora, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 123 milhões de doses de vacinas Covid-19 dos laboratórios contratados – contando com essa nova pauta, serão mais de 129 milhões de doses entregues. Mais de 90 milhões de doses já foram aplicadas, sendo que mais de 40% da população-alvo de 160 milhões de brasileiros já recebeu a primeira dose da vacina.