Detran divulga edital para leilão de veículos em Senador Guiomard de forma online

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) tornou público abertura do Edital de Nº (001/2021) de Senador Guiomard que trata de leilão de veículos apreendidos. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (21).

O cadastro dos interessados em participar do leilão se encontra disponível no local de visitação ou via internet no site do Leiloeiro Oficial www.saleiloes.com.br. Os veículos estarão expostos para visitação no Depósito de Veículos Removidos da 7ª CIRETRAN – Senador Guiomard, situado na Rua Hermes Batista Cavalcante, nº 978 – Maria Fernandez.

A visitação poderá ser on-line também, no site https://www.loteleiloes.com.br no campo Leilão aberto na relação de lotes do leilão mediante fotos, onde consta descrição do lote, após o cadastramento e inclusão da imagem dos lotes.

Quando se tratar de automóvel, será até cinco fotografias digitais nas seguintes condições: 1ª foto – frente; 2ª foto – traseira; 3ª foto – lateral esquerda; 4ª foto – lateral direita e 5ª foto – interna (quando for possível).

Quando se tratar de motocicleta, será até quatro fotografias digitais nas seguintes condições: 1ª foto – frente; 2ª foto – traseira; 3ª foto – lateral esquerda e 4ª foto – lateral direita;

O leilão será realizado no dia 29 de junho, às 8h, de forma on-line no site: https://www.loteleiloes.com.br.

Serão leiloados carros e motocicletas removidos, apreendidos e retirados de circulação por medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Conforme o documento, os veículos estão em estado conservado e aptos para circulação.

