Cunhados do deputado André Vale são nomeados com “salários gordos” e causa irritação na base

O deputado André Vale (Sem Partido) ingressou definitivamente na base de apoio ao Palácio Rio Branco nesta segunda-feira, 21, com a nomeação de seus dois cunhados em cargos na estrutura de governo.

As nomeações de Laélia de Souza Rodrigues, como chefe de Departamento na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), com salário de R$ 10 mil e José Lucas de Sousa Rodrigues, como cargo em comissão referência CEC-6, na Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos (SEAE), com remuneração de pouco mais de R$ 6 mil, pode por fim momentaneamente a uma série de reclamações patrocinadas pelo parlamentar nos corredores do Palácio Rio Branco, que vivia se queixando que havia uma série de promessas de cargos não cumpridas pelo Poder Executivo.

A nomeação dos parentes do parlamentar causou certa irritação em alguns parlamentares da base do governo que pediram reservas à manifestação. Um deles confirmou o descontentamento afirmando que tem apenas CECs -1, que paga menos de R$ 2 mil aos indicados. “O cara chegou ontem e já sentou na janela. Isso está errado”, disse um parlamentar.

A desproporcionalidade de cargos e salários na base é uma das divergências recorrentes na relação dos deputados com o Palácio Rio Branco. O governador Gladson Cameli já vem sinalizando que deverá recompor a estrutura de cargos após as eleições do ano que vem, caso vença o pleito.

Empossado como deputado no final de abril deste ano, na vaga do então deputado Josa da Farmácia, que teve seu mandato cassado pela justiça eleitoral, André Vale recebeu 5.827 votos nas eleições de 2018. Nos bastidores, o parlamentar, que era do Republicanos, estuda ingressar nas fileiras do MDB ou Podemos para concorrer à reeleição em 2022.

Ao ac24horas, Vale confirmou as nomeações de seus familiares, mas ressaltou que já encaminhou pedido à Casa Civil pedindo a exoneração de José Lucas, alegando que ele vai se dedicar aos Estudos. Ele defendeu também a competência de sua cunhada, Laélia, para ser chefe de Departamento. “Eu já pedi a Casa Civil a exoneração do Lucas, que vai se dedicar aos estudos, já a Laélia é muito capacitada e competente para a função”, disse.

Questionado se já existe substituto para a vaga de Lucas, o deputado afirmou que por enquanto o pedido foi apenas de exoneração e um eventual substituto ainda será decidido.

O parlamentar afirmou ainda que até abril do ano que vem deve decidir para qual partido irá se filiar e confirmou que está em dúvida entre o MDB e o Podemos. “Mas o namoro está mais forte com o Podemos do Ney Amorim, vamos ver se vai dar casório mesmo”, brincou.