Governo disponibiliza plataforma para agilizar cadastro de vacinação da população geral

O governo do Acre com o intuito de auxiliar no processo de cadastro de pessoas a serem vacinadas no estado que não pertencem aos grupos prioritários contra à covid-19, disponibilizou nesta terça-feira, 15, um link para os acreanos no Portal de Transparência do Estado, na seção Pacto Acre sem Covid: http://www.covid19.ac.gov.br/vacina/inicio.

Os cadastros realizados serão repassados para as redes de dados dos municípios com o intuito de economizar tempo na hora de cada pessoa em ir se vacinar. O cadastro está disponível apenas para a população geral que não esteja incluída nos grupos prioritários do Ministério da Saúde.

Na plataforma, o cidadão irá preencher um formulário com seus dados, como: nome, CPF, data de nascimento, município, endereço, telefone, e-mail e CEP.