Cruzeiro do Sul já vai vacinar população de 40 a 49 anos

Devido ás muitas reclamações dos moradores com relação ao número 193, o Corpo de Bombeiros de Feijó passou a divulgar um número fixo alternativo 3463-3085 para que a população acione a corporação. Segundo os moradores, as ligações feitas em Feijó são atendidas em Tarauacá e em Rio Branco.

O comandante do Corpo de Bombeiros de Feijó, Tenente Correia, afirma que fez teste e a ligação foi atendida normalmente no município. Mesmo assim, o número fixo foi colocado à disposição dos moradores. “A instrução é que a população siga ligando no 193, mas se não conseguir, pode ligar no número fixo que atenderemos as ocorrências”, explica.

Já o comandante do Centro Integrado de Segurança Pública – CIOSP Acre, tenente-coronel Casagrande, explica que somente as ligações para o 190 da Polícia Militar dos municípios passaram a ser atendidas em Rio Branco. Sendo que as ligações para o 193 seguem sendo atendidas nos quartéis dos municípios onde há corpo de bombeiros.

“Não houve mudança com o 193. Em Feijó segue tudo normal e não sabemos ainda o que está acontecendo. O secretário de Segurança Pública vai ao município na quarta-feira para tratar desse assunto”, explica o militar.

Ligações para o 190 são atendidas na capital

Desde fevereiro, todas as ligações para a Polícia Militar por meio do 190, feitas de todos os municípios do Acre, são atendidas em uma central de Rio Branco.

Segundo o comandante do CIOSP, a mudança trouxe um ganho para os usuários, já que a central na capital tem um efetivo maior para atender as ligações e repassar os casos para cada município.

Ele cita que em cidades menores com efeito pequeno, se a guarnição estiver na rua, não há quem atenda os telefonemas. “Em Porto Walter, Thaumaturgo, Santa Rosa e Jordão por exemplo, não há como ter guarnição específica para atender as chamadas de urgência e outra ir para a rua. E com esse sistema damos agilidade as ocorrências”, pontua.

Outra mudança está em andamento com relação às ligações. Casagrande relata que a partir de julho, já com um novo sistema de comunicação, as ligações voltarão a ser atendidas nos respectivos municípios. Ele destaca que as guarnições do interior receberão um smartphone e não haverá mais intermediário nas ligações.

“As ligações para cada município serão atendidas nas próprias localidades por meio dos smartphones”, conta ele

A secretaria de Segurança agora, segundo Casagrande, vai escolher qual município será piloto para o novo sistema, que poderá ser Feijó.