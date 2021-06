Friale alerta para temporais no Acre e diz que friagem chega na sexta

O meteorologista, Davi Friale, em boletim nesta quarta-feira, 9, informou que a chegada de uma nova frente nesta sexta-feira, 11, chegará com fortes rajadas, da direção sudeste. Na sequência, uma forte massa de ar polar estará penetrando em Rio Branco, Brasiléia e demais municípios do leste e do sul do estado.

No boletim, Friale informou que a temperatura cairá rapidamente durante a tarde de sexta e, no início da noite, os termômetros já estarão marcando entre 17 e 19ºC, em Rio Branco.

“Ao amanhecer de sábado, de domingo e de segunda-feira próximos, as mínimas vão oscilar entre 13 e 15ºC, no leste e no sul do estado. No sábado, as máximas deverão ficar situadas entre 19 e 23ºC, com muito vento”, explicou.

Já no sábado, a onda de frio já estará derrubando a temperatura também em Cruzeiro do Sul e todo o Acre já estará sentindo mais uma típica friagem da Amazônia Ocidental. As mínimas, em Cruzeiro do Sul, deverão oscilar entre 16 e 19ºC, ao amanhecer de domingo, 13, e de segunda-feira (14). Já, em Marechal Thaumaturgo e em Santa Rosa do Purus, as menores temperaturas deverão oscilar entre 15 e 18ºC.

“Essa onda de frio polar atingirá, também, Rondônia, Amazonas (sul e sudoeste), Mato Grosso (centro, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste), Goiás (centro, sudeste, sul e sudoeste), Bolívia (planícies) e Peru (região de selva)”, explicou.

Segundo Friale, há uma alta probabilidade de ocorrência de temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, entre quinta-feira e sexta-feira, 10 e 11, no Acre e nas áreas próximas. Em alguns pontos, as rajadas de vento passarão de 50km/h.

“Assim, é importante que a população fique atenta, pois poderão ocorrer inundação de ruas, queda de galhos e árvores e destelhamento de edificações, além do perigo potencial dos raios”, encerrou.