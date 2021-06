Confaz traz nova tabela com gasolina e diesel mais baratos

O governo do Acre realizou na tarde desta quarta-feira (9) o lançamento da 2ª Etapa da Operação Apoio – Programa Ramais do Acre nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, onde deve ser executados 85 km de ramais. Além disso, a equipe fez a doação de madeira, vinda do IMAC, para reposição do piso da escola no Ramal da Nabal.

De acordo com informações da equipe técnica, será investido mais de R$ 22 milhões na recuperação dos ramais da região dos municípios de Epitaciolandia e Brasíleia. Em todo o estado, Gladson contou que o investimento chega a R$ 94 milhões.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PSL), disse que na região serão construídos 56 km de ramais. “O maior beneficiado vai ser o ramal da Estrada Velha, a região mais produtiva. Entregamos toneladas em produção que fortalece o agronegócio e a pecuária”, destacou.

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, agradeceu o apoio do governo nas ações de desenvolvimento da região. “Nunca ouvi um não do governador, sempre está ajudando para que possamos melhorar a vida da população”, argumentou.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) enalteceu o esforço de toda a bancada federal do Acre para que o programa seja iniciado no terceiro ano de gestão. “São emendas de bancadas anteriores, de fato e direito começam as obras no estado. Não quero serviço mal feito não, tem que ser feito a base. Eu vou diminuir a promessa e aumentar a prática”, disse.

Cameli sugeriu aos representantes municipais, dos dois municípios, que busquem contratar empresas da região. “Façam isso, porque gera emprego e renda à população”, ressaltou.

O programa Ramais do Acre é uma iniciativa do Governo do Estado, em parceria com as prefeituras para a abertura e recuperação de estradas vicinais, que visa criar condições necessárias para o fortalecimento e consolidação do agronegócio como nova alternativa de desenvolvimento econômico e social.