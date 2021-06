Sem dinheiro em lotérica, servidores do Jordão estão sem receber há quase 15 dias

Há quase duas semanas os moradores do município de Jordão estão com dificuldade para conseguir dinheiro em espécie. Alguns funcionários públicos municipais e estaduais não conseguiram ainda sacar todo o dinheiro referente ao salário de maio e os comerciantes estão com dificuldades para pagar fornecedores.

No município não há bancos e a única lotérica da cidade está sem receber malote com dinheiro. Para alguém conseguir sacar dinheiro tem que esperar que sejam feitos depósitos na lotérica.

Um morador, que preferiu não se identificar, cita que esperou 2h e 30min na frente do estabelecimento até que a lotérica completasse a quantia que ele precisava sacar.

“A população daqui é simples e costuma sacar dinheiro e pagar as contas com dinheiro em espécie, mas não tem dinheiro circulando no Jordão. Esperei que 3 pessoas fizessem depósito até chegar na quantia que eu precisava tirar. Há duas versões para a falta de dinheiro na lotérica de Jordão: dizem que o prefeito anterior bancava o avião para trazer os malotes de dinheiro e o atual não paga. A outra versão é que houve um roubo de R$ 200 mil e depois disso não chegou mais malote. O certo é que a cidade está sem dinheiro circulando. Quem tem cartão ou aplicativo ainda se vira mas a maior parte, a população que quer sacar dinheiro em espécie não está conseguindo”, relata o homem.

Para os comerciantes a dificuldade é grande e muitos não têm como pagar os fornecedores. “Eles recebem pagamento com cartão de débito, mas não têm como fazer o saque e pagar os fornecedores. As transações com dinheiro não estão acontecendo e o prejuízo é grande”, concluiu o morador.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o município tinha 8. 473 habitantes em 2020, dos quais 80% vivem na zona rural e 20% na urbana. O município tem o sétimo pior Índice de Desenvolvimento Humano – IDH do Brasil.