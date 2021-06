Sobre o PSL, Rocha diz que não conversou com Bivar e que vai “aguardar os acontecimentos”

Após tomar conhecimento que a direção nacional do PSL virá ao Acre no próximo dia 11 filiar o secretário de saúde, Alysson Bestene, e o médico Eduardo Veloso, suplente do senador Márcio Bittar (MDB), o vice-governador Major Rocha afirmou ao ac24horas que que prefere aguardar a confirmação dos acontecimentos.

Ele afirmou que ainda não conversou com Luciano Bivar, presidente do PSL nacional para tratar do assunto. “Não conversei ainda com o Bivar. Prefiro fazer isso pessoalmente, mas estou tranquilo, prefiro aguardar”, frisou.

Questionado se pretende deixar o partido, Rocha afirmou que pretende conversar com a direção nacional e que não vai fazer nenhum cabo de guerra pela sigla. “Não pensem os outros que vou ficar falando mal do PSL, de maneira alguma. Todos nós somos adultos e responsáveis por nossas decisões. De qualquer forma, se for necessário, posso me filiar a qualquer partido, tenho tempo para isso”, disse.

A mudança nos rumos do PSL do Acre foi patrocinada pelo governador Gladson Cameli e o senador Márcio Bittar (MDB), que estiveram reunidos no início desta semana com o vice-presidente nacional, Antônio Rueda. Eles ofereceram ao dirigente a possibilidade de ter uma chapa forte para deputado federal em 2022 e não descartaram que Alysson Bestene possa ser o vice de Cameli no próximo pleito.