Jenilson Leite destina emendas que vai beneficiar produtores rurais de Tarauacá

O deputado estadual Jenilson Leite (PSB), vice-presidente da Aleac, beneficiou centenas de produtores rurais com a liberação R$ 130 mil oriundo de suas emendas. O termo de assinatura entre a Secretaria Estadual de Produção e Agronegócio (SEPA) e as entidades beneficiadas foi realizada nesta-quinta (27), no auditório da pasta.

“Quando atos como esses acontecem, a gente fica feliz, porque algumas vezes, alguns setores que não estão no horizonte do estado, pela dificuldade de chegar até ele, o parlamentar traz a demanda e é aprovado pelo governo. Assim, nós, que estamos ocupando esse cargo de parlamentar, podemos dar a nossa contribuição ao desenvolvimento do Acre. Temos aqui, várias emendas para o setor produtivo, que beneficia os sindicatos para organizar os produtores. Que possibilitam o acesso ao crédito e possam reivindicar demarcações de terras. Dinheiro para a economia solidária e ações de saúde no campo. Se investirmos na agricultura, vamos mudar essa realidade de sermos apenas o estado que importa, precisamos ser autossuficiente e exportar, porque com essas medidas teremos um salto econômico, com geração de emprego e renda. Por isso destaco secretário Nenê Junqueira a importância liberação de nossas emendas”, pontua Jenilson Leite.

Leite assegurou ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tarauacá uma emenda de R$ 100 mil, para aquisição de um carro, três canoas e recursos para ações de saúde e a realização de atividades esportivas com os colonos do município. A associação Coopermogno – Floresta do Mogno, na BR-364, também foi contemplada com uma emenda de trinta mil reais. Esse recurso tem como finalidade apoiar ações no desenvolvimento da economia solidária e a saúde dos produtores da área de manejo florestal.

Para o secretário Nenê Junqueira, fortalecer a economia do campo é muito importante pelo papel que eles desempenham na economia. “Fortalecer o trabalho do homem do campo é muito importante, pois todos desempenham um relevante papel na economia do nosso estado, e são responsáveis pelo alimento de qualidade que chega a nossa mesa. Com essas emendas parlamentares, podemos elaborar projetos que beneficiam cada vez mais o setor rural”, afirma o secretário da SEPA.

O presidente do STTR, Eudes (Antônio Silva), que assinou o termo de liberação da emenda de R$ 100 mil alocada pelo deputado Jenilson Leite, destacou seu otimismo e gratidão pelo recurso que vai auxiliar a entidade nas ações em apoio aos camponeses e ribeirinhos. “ Fico muito feliz e otimista em saber que estamos recebendo esse apoio, que vai levar melhoria ao produtor rural. Porque essas pessoas se encontram cada vez mais isolada, e com essa emenda nós vamos poder presta assistência, realizar ações esportivas, principalmente aos jovens da zona rural que não tem entretenimento. Muito obrigado ao deputado Jenilson”.

A tesoureira da Coopermogno, Elida da Silva, afirma que a emenda vai contemplar muitas pessoas. “Me sinto feliz pelo apoio do deputado, com essa emenda vamos ajudar muitas pessoas, com a realização de um campeonato, na qual envolve toda floresta da região do Liberdade. Também somos gratos à SEPA pelo empenho em liberar esses recursos”.