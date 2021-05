Desaprovação do governo Bolsonaro chega a 59%

A pesquisa PoderData/Band divulgada nesta quarta-feira (26) mostra alta de cinco pontos na desaprovação do governo do presidente Jair Bolsonaro. O grupo que afirma desaprovar o governo passou de 54% para 59% dos entrevistados, igualando o recorde registrado no fim de março.

A pesquisa foi realizada entre os dias 24 e 26 de maio. O número de entrevistados que aprova o governo Bolsonaro caiu de 36% para 35%, variação dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa também fez a avaliação pessoal do trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Os que consideram Bolsonaro como ruim ou péssimo eram 51% dos entrevistados na pesquisa passada, divulgada há duas semanas; agora, representam 55%.

Não houve mudança entre os que consideram bom ou ótimo (28%). A avaliação regular caiu seis pontos, de 19% para 13%; 4% não sabem.

Foram realizadas 2.500 entrevistas por telefone, em 462 cidades nas 27 unidades da federação.

FONTE: JORNAL DA BAND