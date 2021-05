Prefeitura de Porto Acre convoca fazedores de cultura para cadastro online

Sem dúvidas, uma das áreas mais atingidas em mais de um ano da pandemia da Covid-19 foi a classe artística. Com casas de shows, restaurantes e bares fechados por muito tempo, quem vive “da noite” tem sofrido. O que deu um alento foi a Lei Aldir Blanc, criada para socorrer os artistas.

Com a vacinação, mesmo que no ritmo abaixo do esperado pela população, os números da doença vão diminuindo, tanto em quantidade de novos casos, como de mortes, é hora de começar a planejar a volta a vida normal.

Em Porto Acre, a prefeitura está chamando os fazedores de cultura e artistas para um cadastramento online. “Apesar daqui ser um município pequeno, mas o objetivo é termos o cadastro de todos os artistas e de quem faz cultura para avançarmos na construção das políticas públicas para o setor”, afirma Josy Oraquis, diretora de cultura.

Para fazer o cadastro é bem simples, basta acessar este link e responder as perguntas.