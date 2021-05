Ministério da Saúde envia R$ 2,4 milhões para manutenção de UTIs Covid-19 no Acre

O Ministério da Saúde publicou nesta terça-feira (25) no Diário Oficial da União a portaria 1.059, que libera, em caráter excepcional, a transferência de recurso financeiro para custeio de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Tipo II Adulto e Pediátrico, para atendimento exclusivo dos pacientes Covid-19, dos Estados, Distrito Federal e municípios.

Dois hospitais do Acre –Pronto Socorro de Rio Branco e Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul -são os beneficiados com R$2,4 milhões para custeio de 50 UTIs.

Os leitos do Hospital do Juruá custam R$480 mil ao mês e os do PS de Rio Branco, R$ 1,4 milhão.

No total, as despesas autorizadas são referentes ao mês de maio de 2021 e corresponderão ao montante total de R$ 1.048.320.000,00 em todo o País referente a recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus.