Após assassinato de Gedeon Barros, esposa quebra o silêncio: “rogo por justiça”

Lúcia Barros, esposa do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, assassinado com dois tiros na cabeça na manhã de quinta-feira (21), em Rio Branco, usou as redes sociais na tarde deste domingo (23) para cobrar justiça por parte das autoridades. “Meu Deus neste momento triste que assola a minha vida e da minha família, rogo por Justiça!”, escreveu.

Barros destacou que após a morte de Gedeon, seu mundo perdeu o chão, a alegria, o seu significado maior. “Eu me sinto como se estivesse em um sonho, mas logo a realidade choca-se com a minha face. Me resta crer em Deus e no seu plano maior para conosco. Ao meu amor, jamais passará tempo suficiente que faça diminuir a falta que você me faz, o quanto o amo e para sempre vou amar. Prometo que vou lutar para cuidar do nosso filhinho Gedeon Júnior e lhe ensinar os valores que você sempre pregou, da honestidade, da verdade, da lealdade e da justiça para que cresça e reconheça o grande pai, amigo, líder e ser humano que você foi”, declarou.

Lúcia esteve na última semana na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção de Pessoas (DHPP), localizada no bairro Cadeia Velha, para prestar depoimento ao delegado Marcos Cabral, responsável pela investigação do assassinato.

Antes de morrer, a esposa do ex-gestor teria informações de quem poderia ter sido o mandate do assassinato do marido.