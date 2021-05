Hospital do Juruá retoma agendamento presencial para a realização de exames

O agendamento presencial de exames será retomado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, a partir de segunda-feira, 24. Já as consultas e retornos seguem sendo marcadas por meio do telefone (68) 99204-4233.

Os agendamentos serão realizados das 9h às 11h e das 15h às 17h na unidade hospitalar. Na segunda e terça a marcação de exames será para o Raio-X. Quarta e quinta será a vez de de ultrassom e na sexta, dia 28, eletrocardiograma e esteira.

A direção Hospital do Juruá alerta as pessoas para a necessidade do uso de máscaras, álcool em gel e de distanciamento.