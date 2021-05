Senadora Mailza Gomes entrega 200 Vade Mecum para Defensoria Pública do Acre

Exemplares doados serão distribuídos em setores da instituição, tanto na capital quanto no interior

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) entregou na manhã desta sexta-feira, 21, 200 exemplares de Vade Mecum para a Defensoria Pública Geral do Estado do Acre (DPE-AC).

As obras, doadas pelo gabinete da parlamentar, foram recebidas pela defensora pública geral, Simone Santiago, e a sub-defensora geral, Roberta Caminha e marca o encerramento da Semana da Defensoria e Dia do Defensor, celebrado dia 19 de maio.

Destinado a profissionais da área jurídica, assessores e estagiários, os livros serão distribuídos em setores da instituição, tanto na capital quanto no interior.

A senadora Mailza destacou seu apoio à defensoria. “Sou uma grande parceira da DPE. Quando decidi fazer essa doação, foi pensando levar conhecimento para alunos e estagiários da área jurídica, sobretudo para aqueles que não tem condições de comprarem. Estou muito feliz em contribuir no aprendizado desses que são parceiros no crescimento e desenvolvimento do nosso estado, e futuros defensores da justiça social”, destacou.

Na ocasião, a parlamentar agradeceu os defensores públicos. “O trabalho de vocês tem gerado transformações diárias na vida das pessoas. Vocês são os responsáveis pela inclusão social e igualdade de direitos. Muito obrigada”, disse a parlamentar.

Defensores públicos também estiveram na entrega

Para a defensora pública geral, Simone Santiago, a doação da senadora, foi de grande relevância e mostra o compromisso da parlamentar com a difusão do conhecimento jurídico. “Agradeço o apoio da senadora Mailza, que está sempre disponível para auxiliar a Defensoria Pública em suas demandas e em atos como este. O Vade Mecum é uma literatura importante para a carreira jurídica e este exemplar está bem atualizado”.

A assessora jurídica Jaíne Oliveira foi a primeira a receber a publicação. “É um manual eficaz e necessário na carreira daqueles que atuam no Direito e receber um Vade Mecum atualizado é gratificante”, disse.

Participaram da entrega a defensora Juliana Caobianco, do Subnúcleo de Direitos Humanos, os defensores Antônio Araújo, da Vara de Família; de Execução Penal, Gustavo Medeiros; Eufrásio Moraes, do município de Senador Guiomard e Gerson Boaventura, da 3ª Defensoria Criminal.

Mais de 3 mil livros gratuitos já foram entregues pela senadora

No Dia do Estudante de Direito, também comemorado dia 19, Mailza distribuiu mais de 3 mil livros para acadêmicos, estagiários e profissionais da área jurídica.