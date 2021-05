Mais de 8 kg de cocaína são apreendidos dentro de carro abandonado em Feijó

A Polícia Civil por meio da Delegacia de Feijó no interior do Acre, com o apoio do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron) apreendeu não manhã desta sexta-feira, 21, oito quilogramas de cocaína que estavam acondicionadas em pacotes dentro de um veiculo modelo KA, Marca Ford, de cor vermelha supostamente abandonado.

A apreensão se deu através de uma denúncia anônima onde possibilitou identificar um veículo que estava estacionado em via pública e lograr êxito na apreensão do entorpecente que estava acondicionado em partes do carro.

Uma equipe do Gefron realizou, primariamente a apreensão do veiculo em um outro dia, encontrando mais de 22 quilos, e após uma outra vistoria realizada por Agentes de Policia Civil na na manhã desta sexta-feira, os policiais civis lograram êxito em descobrir mais de 8 quilos de cocaína ainda escondido no carro. Assim totalizando mais de trinta quilos de drogas apreendidos por essas duas forças da segurança pública.

De acordo com o delegado Railson Ferreira, a droga será encaminhada a perícia e os trabalhos de investigação irão continuar no sentido de descobrir a propriedade da droga e responsabilizar os infratores.

Com informações da Ascom/Polícia Civil