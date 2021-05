Homem é atropelado por taxista e vai parar em estado grave no Pronto-Socorro

Francirley de Oliveira Pereira foi vítima de um atropelamento na tarde desta quarta-feira, 19. O acidente aconteceu no Ramal do Herculano, nas proximidades do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

Segundo informações de populares que presenciaram o acidente, Francirley estava sentado na frente de uma distribuidora, quando se levantou e foi atravessar a rua. Um taxista que estava conduzindo um veículo modelo Gol, placa QWN-0F13, no sentido centro-bairro, colidiu com a vítima. Com o impacto, Francirley bateu a cabeça no para-brisa do carro e caiu no asfalto.

Populares informaram a reportagem do ac24horas, que a vítima estava sob efeito de bebida alcoólica, e foi atravessar a rua com destino a sua casa.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Francirley ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito, estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. O Taxista foi submetido ao teste do etilômetro ao qual o resultado deu negativo, em seguida foi liberado.