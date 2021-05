Bárbara Heliodora diz que reduziu 100% os óbitos na sala de parto

O governo do Acre divulgou nesta quarta-feira, 19, que a Maternidade Bárbara Heliodora registrou uma redução significativa na mortalidade infantil nos anos de 2018, 2019 e 2020. Em 2019, a unidade afirma que o número de óbitos intraparto teve uma redução de 85,3% de óbitos de crianças durante o parto, em relação ao ano de 2018. Já em 2020, a maternidade teve um marco histórico, reduzindo em 100% o número de óbitos nas salas de parto.

Os dados são do Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (Nuveh) e o Sistema Assistencial à Saúde da Mulher e da Criança (Sasmc). Ao portal Agência de Notícias do Acre, o gerente geral da unidade, Wagner Camelo Bacelar, disse que as melhorias foram possíveis graças ao apoio dado pelo governador do estado à nova gestão da maternidade.

“A atual gestão trouxe um novo olhar voltado para esta fragilidade, tivemos um apoio fundamental, o qual contribuiu na implantação de novas metodologias e ferramentas, que têm proporcionado melhorias na assistência ao parto. Tivemos mudanças exitosas, conseguindo reduzir sensivelmente o número de mortes de bebês nas salas de parto”, ressalta Wagner.