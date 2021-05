Acre já gastou quase R$ 170 milhões de recursos federais na pandemia de Covid-19

O governo do Acre apresentou nessa segunda-feira, 17, os números mais recentes quanto à destinação de verbas de contratos licitatórios que se utilizam de recursos enviados pelo Ministério da Saúde (MS) em meio à pandemia de Covid-19. O levantamento revela que quase R$ 170 milhões já foram utilizados pelo governo do Estado no combate à pandemia.

“Esses recursos fazem parte de um montante de mais de R$ 250 milhões em caixa que vieram de setores como a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e do Sistema de Vigilância em Gestão, todos do Ministério da Saúde”, informou a Agência de Notícias do Acre.

Conforme a divulgação, até o último dia 5 de abril, a receita para o Acre era de R$ 255.833.570,00, dos quais, pelo menos R$ 168.939.072,59 já tinham sido gastos, permanecendo um saldo de R$ 86.894.497,41.

No ano passado, em recursos de Fonte 400, foram utilizados R$ 100.337.565. Todos, contratos para a atenção de média e de alta complexidade, ambulatorial e hospitalar, num período compreendido entre o dia de 16 de março e 31 de dezembro.

As receitas pagas originárias de Fonte 900 ultrapassaram os R$ 85 milhões. “Pelo menos 844 contratos foram firmados pela Sesacre com empresas e fornecedores, desde que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. Eles são referentes a pregões presenciais, contratos de dispensa de licitação, processos de aquisição de material laboratorial para atender às unidades de saúde, aquisição de material médico-hospitalar e até de equipamentos de última geração como é o aparelho automatizado para biologia molecular com extrator de DNA e RNA”, afirma o governo.

No Portal da Transparência do Estado, há dados sobre aquisição de medicamentos e de testes, a compra de material hospitalar ou a estruturação de leitos de enfermaria e de UTIs, por todo o estado, só para citar alguns exemplos.