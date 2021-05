Jorge Viana faz trocadilho e diz que Bittar confundiu Gameleira da capital com a de Goiás

O ex-senador e ex-governador pelo Acre, Jorge Viana (PT) usou o Twitter nesta sexta-feira, 14, para cutucar o senador Márcio Bittar (MDB) pela destinação de R$ 20 milhões para a cidade de Gameleira de Goiás (GO), exposta pela revista Crusoé.

De acordo com reportagem escrita pelos jornalistas Patrik Camporez e Luiz Vassallo, intitulada “O Mensalão de Bolsonaro” a investigação tenta demonstrar que o congressista do Acre, apoiador incondicional do presidente Jair Bolsonaro, teria destinado R$ 20 milhões para uma pequena cidade goiana chamada Gameleira de Goiás, (GO). O município tem 3,8 mil habitantes e está localizado a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília (DF).

O petista fez um trocadilho e afirmou que o emedebista confundiu Gameleira de Goiás com a Gameleira, localizada no 2º Distrito de Rio Branco. “Errou de gameleira…. falsos moralistas!”, escreveu.

Segundo o levantamento, o município que se esparrama ao longo de uma única avenida, ao redor da qual se concentram pequenas casas térreas e o modesto comércio local, tem apenas uma única escola, mas em 8 de dezembro de 2020, Gameleira foi indicada como destino de nada menos que R$ 20 milhões. Dinheiro do orçamento paralelo do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Curiosamente, quem fez a indicação foi Márcio Bittar, um senador do MDB do Acre que, à primeira vista, não tem relação nenhuma com o município, segundo a reportagem.

Dos recursos remetidos a Gameleira de Goiás que aparece na planilha secreta do Planalto, equivalente a 13 vezes a arrecadação anual de impostos do município, mais da metade já consta no sistema oficial do governo federal como paga, ou seja, R$ 15 milhões de reais. Só que, na prática, não há qualquer sinal de benfeitoria na cidade com esses recursos.