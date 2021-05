Conselho de Economia promove gincana com análise dos impactos da Covid-19 no Estado

O Conselho Federal de Economia (Cofecon) promoverá a 10ª Gincana Nacional de Economia em parceria com o conselho regional para estimular a integração entre as Instituições de Ensino de Ciências Econômicas e seus alunos de Economia, e desenvolver e aplicar os conceitos econômicos, conciliando a prática com a teoria, entre outras possibilidades.

O evento será virtual. A etapa regional acontecerá em duas fases, sendo que a primeira consiste em um jogo de cartas a partir do qual os participantes deverão responder a perguntas de múltipla escolha sobre macroeconomia, microeconomia, conjuntura e economia brasileira; e a segunda fase consiste no envio de vídeos pelos competidores classificados na fase anterior contendo breve análise dos impactos econômicos da pandemia de Covid-19 no Estado.

A primeira fase, composta de perguntas de múltipla escolha a partir de um jogo de cartas, será realizada no dia 17 de julho de 2021.

A competição destina-se a estudantes de graduação em Ciências Econômicas, regularmente matriculados em instituições de ensino superior credenciados pelo MEC, não havendo limitações relativas a período ou idade. Está prevista premiação em dinheiro.

Outros detalhes em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-2.067-de-10-de-maio-de-2021-319830841