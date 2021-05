Concessão de três florestas do Acre prevê receita de R$ 10 milhões

O governo do Acre estima que a concessão das florestas do Mogno, Gregório e Liberdade tem potencial de gerar para o Acre mais de R$ 10 milhões de receita anual e o Estado todo será beneficiado com emprego e renda, em especial a região do município de Tarauacá, onde estão localizadas as florestas que terão áreas ofertadas para concessão.

“Aliar a conservação das florestas com o desenvolvimento econômico e humano das comunidades beneficiadas é o que o Acre mais precisa”, disse o secretário de Meio Ambiente, Israel Milani.

O processo começou a ser debatido em 2020 pelo Governo do Estado e teve continuidade com audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa do Acre nesta quinta-feira (13). Os participantes, especialmente os ativistas ambientais, pediram que as discussões não se esgotem agora mas que possam ser detalhadas em novas audiências.