Cooperação técnica entre Ufac e SEE busca fortalecimento do ensino básico e superior

A Universidade Federal do Acre formalizou termo de cooperação técnica com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre (SEE) visando o fortalecimento e a expansão de ações de ensino básico e superior no Acre. O encontro ocorreu no gabinete da SEE e reuniu a secretária Socorro Neri e a reitora da Ufac, Guida Aquino, além de gestores das duas pastas.

“Com as dificuldades que o sistema de educação do Estado enfrentou durante este período de pandemia, pensar em ações de fortalecimento do ensino em todos os níveis é extremante importante, por isso buscamos o apoio da Secretaria de Educação do Estado para enfrentarmos esse problema em parceria”, disse Guida.

Entre as propostas apresentadas no documento, estão ações de formação de professores desenvolvidas pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), com turmas nos municípios de Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Jordão, Feijó e Santa Rosa do Purus.

Além disso, o termo de cooperação apresenta o Programa de Interiorização da Graduação, com turmas em Sena Madureira, Marechal Thaumaturgo e Feijó; e oferta de cursos de graduação em Matemática e Física na modalidade ensino a distância, oferecidos pelo Sistema Universidade Aberta do Brasil, e cursos de especialização.

Para os alunos do ensino médio, um dos programas que constam no termo é o Pré-Enem ofertado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que beneficia alunos de todo o Estado.

A pró-reitora de Graduação, Ednaceli Damasceno, e o coordenador de Apoio à Interiorização e de Programas Especiais, Mark Clark Assem de Carvalho, também participaram do encontro.