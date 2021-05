Governo incorpora ao SUS remédios contra degeneração macular em idosos

O Ministério da Saúde tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) o aflibercepte e ranibizumabe para tratamento de Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI) neovascular em pacientes acima de 60 anos conforme Protocolo do Ministério da Saúde e Assistência Oftalmológica no SUS.

O prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.

O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.