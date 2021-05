Carreta do Hospital do Amor atende mulheres no Vale do Juruá

Pela primeira vez na região do Juruá, a carreta do Hospital de Amor vai atender mulheres de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul até o mês de junho, com mamografias e exames de colo de útero, o PCCU.

O atendimento começou nesta segunda-feira, 10, no município de Mâncio Lima, onde a unidade móvel permanecerá até o dia 14 com a meta de alcançar 400 mulheres à partir de 25 anos, com o PCCU e mamografias a partir de 40 anos.

O prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, agradeceu pela ação, que oportuniza exames importantes na prevenção de doenças sem grandes deslocamentos para as mulheres neste momento de pandemia do coronavírus. “Essa carreta aqui é de grande importância porque estamos oferecendo saúde preventiva para as mulheres. Só temos a agradecer ao Hospital do Amor e ao governo do Estado”, cita o gestor.

Depois de Mâncio Lima, a unidade móvel de saúde promoverá a mesma ação em Rodrigues Alves, de 17 a 21 de maio também com o objetivo de atender 400 mulheres.

O veiculo chegará em Cruzeiro do Sul no dia 24 de maio, permanecendo até 18 de junho com a meta de alcançar 1.600 mulheres com os 2 exames.

O coordenador de captação de recursos do Juruá, Daniel Lambertucci, explica que caso haja alguma alteração, a paciente será contactada pela equipe do Hospital de Amor de Rio Branco para a realização de exames complementares. Se houver a confirmação de câncer, a paciente é encaminhada para o Hospital do Amor de Porto Velho, para tratamento.

“O tempo de resposta é rápido, pois quanto mais cedo, maior a chance de cura. Esses exames são essenciais, pois alterações diagnosticadas antecipadamente podem ser tratadas, com uma taxa de 97% de cura”, relata.