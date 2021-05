Prefeitura anuncia vacinação de pessoas com comorbidades a partir de 48 anos em Rio Branco

A prefeitura de Rio Branco anunciou que a partir desta segunda-feira (10) as equipes de saúde começam a vacinar pessoas a partir dos 48 anos com doenças preexistentes contra a Covid-19.

Segundo informações repassadas pela assessoria da prefeitura da capital, a imunização é feita ainda em grávidas e puérperas com comorbidades, pacientes renais crônicos e pessoas com síndrome de Down.

A imunização das pessoas com comorbidades vai ocorrer em seis unidades de saúde das 8h às 17h.

Vale lembrar que para ser vacinado, a pessoa com comorbidade deve está incluída nessa primeira fase e precisa ter feito o cadastro em uma das unidades de saúde do município.

Veja os pontos de vacinação: