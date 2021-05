Hipertenso, Edvaldo Magalhães recebe a 1° dose da vacina contra a Covid-19

O deputado estadual Edvaldo Magalhães (PCdoB), de 55 anos, recebeu nesta sexta-feira (7) a primeira dose da vacina que imuniza contra a Covid-19.

O parlamentar usou as redes sociais para registrar o momento. Segundo ele, a razão de ter recebido o imunizante é por ser hipertenso, com isso, ele se cadastrou no grupo prioritário.

Magalhães fez elogios ao Sistema Único de Saúde (Saúde) e aos servidores de saúde, mas também lamentou a lentidão no processo de vacinação. “Primeiramente, viva o SUS! Viva a ciência! Viva os profissionais da Saúde! A vacina chega tarde para muitas pessoas, infelizmente, e o processo ainda está muito mais lento do que esperamos, precisamos e merecemos. Que todos e todas possam receber essa dose de amor e proteção o mais rápido possível”, escreveu.