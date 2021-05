Criminoso tenta fugir com caminhonete roubada e acaba sendo baleado pela polícia com 3 tiros

Francisco Leonardo Brasil do Nascimento, 35 anos, foi ferido a tiros na tarde desta quarta-feira, 05, após roubar uma caminhonete Hilux e ameaçar trocar tiros com a polícia na rua Isaura Parente, no bairro Sétimo BEC, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Francisco e outros criminosos invadiram uma residência na noite de sábado, 1, no bairro Placas, renderam uma família e roubaram vários pertences e a caminhonete Hilux. Na tarde desta quinta-feira, o proprietário viu um dos criminosos (Francisco) abastecendo a caminhonete em um posto de combustível localizado na Antônio da Rocha Viana.

Várias guarnições da Polícia Militar foram acionadas e durante uma perseguição, o bandido que estava conduzindo a Hilux, colidiu em uma árvore em um muro de uma residência. Na hora em que os policiais tentaram render o bandido, ele ameaçou puxar uma arma de fogo e foi ferido com um tiro no braço e dois no abdômen.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos ao criminoso e o encaminhou ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo: