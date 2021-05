Socorro Neri aceita convite de Gladson e assume a Secretaria de Educação

Desgastado pelos escândalos na educação que culminaram com a prisão de servidores e empresários, que resultou, inclusive em uma CPI na Assembleia Legislativa, Mauro Sérgio Cruz não é mais secretário estadual de educação.

Para o seu lugar, Gladson conseguiu convencer a ex-prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, que já foi nomeada para o cargo pelo Diário Oficial nesta terça-feira, 4.

Neri, 54 anos, tem uma história na educação. Formada em pedagogia, é professora de profissão, docente da UFAC, além de ter sido vice-reitora e pró-reitora de graduação da instituição federal.

Socorro teve como primeira experiência na política ao ser eleita vice-prefeita do petista Marcus Alexandre em 2016. Com a renúncia do então prefeito para a disputa do governo do estado, Neri assumiu a capital acreana em 2018 e se tornou a primeira mulher a comandar o executivo municipal em Rio Branco. Foi candidata à reeleição, mas acabou sendo derrotada em segundo turno pelo atual prefeito Tião Bocalom.

Foi durante o início da pandemia da Covid-19, em março do ano passado, que as relações entre Socorro e Gladson começaram a se estreitar ao ponto do governador apoiar publicamente e fazer campanha para a sua reeleição. Mesmo tendo perdido a disputa, a parceria se consolidou e Gladson já tinha garantido que Neri seria convidada para fazer parte de seu governo. Oportunidade perfeita com o desgaste e a demissão de Mauro Sérgio.