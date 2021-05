Sebrae prepara Rodada de Crédito para microempreendedores

Durante todo o mês de maio, o Sebrae no Acre estará com uma vasta programação direcionada para quem quer abrir um negócio e para quem já é Microempreendedor Individual (MEI). Com o tema “Uma nova visão para o futuro do seu negócio”, as atividades serão realizadas nas modalidades online e presencial, totalmente gratuitas.

Nos dias 10 a 14 de maio, acontece a Semana do MEI 2021, elaborada junto ao Sebrae Nacional, com palestras com empreendedores de sucesso e grandes especialistas de mercado. Além disso, os participantes receberão conteúdos diários de orientação técnica em várias temáticas.

“O tema deste ano é voltado à inserção digital, como vender pela internet, acesso às redes sociais. Muitos MEI’s se reinventaram, mas muitos estão parados, não buscaram o socorro do Sebrae, e nós estamos aqui para ajudá-los. Em nossos canais de atendimento, o MEI pode ter acesso ao portifólio de serviços, que está sendo feito com muita determinação e carinho”, disse o diretor técnico, Lauro Santos.

Em comemoração ao mês do MEI, o Sebrae no Acre irá desenvolver uma Rodada de Crédito entre os empreendedores e os bancos do Brasil, da Amazônia, Caixa Econômica, Sicoob e Sicred. Unindo esforços para viabilizar oportunidades de créditos para os pequenos negócios neste momento desafiador da crise econômica, decorrente da pandemia, a Rodada irá acontecer em três etapas, entre online e presencial, junto às instituições financeiras.

“Em maio temos o prazo limite para que o MEI faça a Declaração de Faturamento Anual, e aproveitando essa obrigação, lançamos uma campanha que irá durar o mês inteiro com orientações de acesso ao crédito, capacitações, cursos online, técnicas de venda, orientações, além dos benefícios das Medidas Provisórias do Governo, em apoio e fortalecimento a esse segmento”, complementou Santos.

Para participar do evento e ter acesso aos conteúdos, tudo gratuitamente, basta acessar o site https://www.sebrae.com.br/semanadomei.