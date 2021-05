Presidente do PT critica governo por lentidão na recuperação das pistas de pouso no interior

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), Cesário Braga, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 3, para criticar a lentidão do governo Gladson Cameli (Progressistas) na recuperação das pistas de pouso de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, municípios do interior do Acre.

Em um vídeo, Cesário que está em Marechal Thaumaturgo mostrou a condição de trafegabilidade da pista de pouso, que está desativada há mais de 5 meses em razão da deterioração.

“Pessoas têm perdido vidas por falta de um TFD. Essa é uma obra essencial. Governador tenha mais responsabilidade com o povo de Marechal. Não está pousando nada aqui. O material não chegou e o inverno está terminando. Lembrando que o Rio deve voltar a subir, e vai ser difícil trazer os materiais para recuperação dessa pista. Irresponsabilidade do governador Gladson Cameli. Enquanto isso, o povo passa dificuldades de deslocamento principalmente quem está doente e precisa emergencialmente viajar”, afirmou.

