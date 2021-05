Ex-prefeita Socorro Neri deve ser oficializada para o comando da Secretaria de Educação

A professora Socorro Neri, ex-prefeita de Rio Branco, deve ser a escolhida do governador Gladson Cameli (Progressistas) para comandar a Secretaria de Educação do Estado do Acre (SEE) no lugar do ex-titular da pasta, Mauro Sérgio Cruz. Sua nomeação está prevista para ser publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (4).

O governador Gladson Cameli já havia declarado ao ac24horas que quem assumiria o cargo seria um profissional na área da educação. Com isso, quem também estava cotada para assumir a vaga, era a atual coordenadora do núcleo de educação em Cruzeiro do Sul, Ruth Bernardino, porém, a escolha de Neri é pelo pulso firme e experiência em gestão.

Nas últimas eleições, Neri recebeu o apoio do governador Gladson Cameli, mas, acabou sendo derrotada por Tião Bocalom (Progressistas). Ainda no ano passado, Cameli garantiu que a professora faria parte do alto escalão de sua gestão.

Biografia de Socorro Neri

Maria do Socorro Neri Medeiros de Souza nasceu em Tarauacá em 19 de maio de 1966. É Pedagoga, professora e ex-prefeita de Rio Branco.

Formada pela Universidade Federal do Acre, possui mestrado e doutorado em Educação, realizados na UFRJ e UFMG. Além de docente da UFAC, também foi vice-reitora e pró-reitora de graduação.

Em 2016 disputou a prefeitura de Rio Branco ao lado de Marcus Alexandre (PT) como vice-prefeita pela chapa “Frente Popular de Rio Branco”. Foram eleitos em primeiro turno com 54% dos votos válidos.

Em 2018, com a renúncia de Marcus para disputar o governo do Acre, Socorro assumiu a prefeitura da capital, tornando-se a primeira mulher a comandar o executivo rio-branquense.

Em 2020 concorreu à reeleição para a prefeitura de Rio Branco sendo derrotada pelo atual prefeito, Tião Bocalom.