Após ser flagrado sem máscara, Frank Lima cobra distanciamento para evitar 3ª onda

Em entrevista à rádio CBN na manhã desta segunda-feira (3), o secretário municipal de saúde, Frank Lima, voltou a lembrar que apesar do relaxamento das medidas restritivas por parte do governo do Acre e da prefeitura, em relação ao combate a Covid-19, o vírus ainda circula.

Frank Lima comemorou os índices de 12% da população rio-branquense vacinada, mas voltou a alertar sobre os cuidados da população para evitar uma terceira onda da doença. Recentemente, o gestor foi flagrado realizando uma caminhada sem máscara no Ipê e sem camisa. A foto resultou em muitas críticas ao gestor nas redes sociais.

“Houve um afrouxamento do governo e da prefeitura em relação às medidas, mas é preciso dizer que o vírus continua circulando. Se brincar, volta a terceira onda. É necessário lavar as mãos demoradamente, uso de máscaras e distanciamento social. Agora que temos 12% da população vacinada, nós precisamos ter 70% para poder ter a tão falada imunização de rebanho. Então, até lá, tenha cuidado!. Não é hora de fazer churrasco ou ficar tomando tereré na beira da calçada”, alertou o gestor.

Em relação a nova etapa de vacinação contra o vírus, que inclui pessoas com comorbidades a partir de 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com problemas renais crônicos e com síndrome de down, a partir de 18 anos, também poderão procurar os pontos de vacinação para receber o imunizante.

“Aqueles integrantes da nova etapa de vacinação citadas devem procurar as Unidades de Referência de Atenção Primária (Urap) tirando a Maria Barroso, que é exclusiva para casos suspeitos de covid-19, para receber a primeira dose do imunizante”, afirmou.

Confira os locais de vacinação:

– URAP Roney Meireles (URAP) – Conjunto Adalberto Sena

– URAP Augusto Hidalgo de Lima – no bairro Palheiral

– URAP da Vila Ivonete

– URAP Bacurau

– URAP Rosangela Pimentel

– Policlínica Barral y Barral

– Unidade Básica de Saúde (UBS) Valdeisa Valdez

– URAP Eduardo Assmar – no bairro Quinze.