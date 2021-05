Acre teve 113 vítimas de acidente de trabalho nos últimos 9 anos

Um levantamento realizado pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, do Ministério Público do Trabalho (MPT) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT), mostrou que, em 9 anos, o Acre registrou 113 mortes ocasionadas por acidentes de trabalho, somente em 2020 foram 4 mortes.

Os dados avaliados são de 2012 a 2020 e foram divulgados no último sábado (1°). Em 2020, 507 pessoas sofreram acidente de trabalho no Acre, deixando o estado em 2° lugar no ranking de cidades que menos registraram acidentes.

Na capital, Rio Branco, é onde está concentrado o maior número de acidentes. Em 2020 foi totalizado 399 pessoas que sofreram algum acidente enquanto exerciam suas profissões.

Por fim, o observatório mostrou que em 18 anos foram contabilizados no Acre mais de 15 mil acidentes de trabalho, sendo os maiores números registrados entre 2009 e 2015.